Порошенко заявил о закрытии одного из уголовных дел против него

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о закрытии одного из дел против него. По словам политика, у него есть решение суда, согласно которому госбюро обязано закрыть уголовное дело о декларировании недостоверных данных. В отношении Порошенко заведено больше 10 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства и госизмене. В совокупности Порошенко может получить до 15 лет тюремного заключения.