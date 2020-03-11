Генпрокурором Украины впервые может стать женщина

Новым генпрокурором Украины может стать глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По словам председателя парламента, также на этот пост претендует депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас. Разумков добавил, что оба претендента являются «эффективными народными депутатами».

Спикер напомнил, что вносить кандидатуру генпрокурора в Верховную раду будет президент Владимир Зеленский.

С августа 2019 года украинское надзорное ведомство возглавлял Руслан Рябошапка. 5 марта 2020-го Верховная рада выразила ему недоверие, что означает отставку Рябошапки.

При этом еще в ноябре на сайте президента Украины появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе указывалось, что за время работы на посту генпрокурора Рябошапка «не продемонстрировал активность» в расследовании деятельности Петра Порошенко, когда тот занимал должность главы государства.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины 6 марта назначили замглавы ведомства Виктора Чумака.