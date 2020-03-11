Прямой эфир

Генпрокурором Украины впервые может стать женщина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новым генпрокурором Украины может стать глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» в заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По словам председателя парламента, также на этот пост претендует депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас. Разумков добавил, что оба претендента являются «эффективными народными депутатами».

Спикер напомнил, что вносить кандидатуру генпрокурора в Верховную раду будет президент Владимир Зеленский.

С августа 2019 года украинское надзорное ведомство возглавлял Руслан Рябошапка. 5 марта 2020-го Верховная рада выразила ему недоверие, что означает отставку Рябошапки.

При этом еще в ноябре на сайте президента Украины появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе указывалось, что за время работы на посту генпрокурора Рябошапка «не продемонстрировал активность» в расследовании деятельности Петра Порошенко, когда тот занимал должность главы государства.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины 6 марта назначили замглавы ведомства Виктора Чумака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховная рада Украины выразила недоверие генпрокурору Рябошапке
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020