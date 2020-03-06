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СМИ назвали имя врио генпрокурора Украины

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Фото: commons.wikimedia.org/Вадим Чуприна
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Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначили замглавы ведомства Виктора Чумака. Об этом сообщил источник украинского портала zn.ua в пятницу, 6 марта.

Также собеседник издания заявил, что первый замглавы Офиса генпрокурора Виталий Касько подал в отставку.

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Информацию о назначении подтвердил источник «Украинских новостей».

Пост заместителя генпрокурора Чумак занял 2 января 2020 года. В 2012-м он возглавлял комитет Верховной рады по вопросам противодействия коррупции, а через два года стал зампредседателя этого комитета. В сентябре 2019-го его назначили главным военным прокурором.

При этом во фракции «Слуга народа» ранее в марте обещали поддержать кандидатуру депутата Сергея Ионушаса, если тот будет выдвинут на пост генпрокурора.

С августа 2019 года ведомство возглавлял Руслан Рябошапка. 5 марта 2020-го Верховная рада выразила ему недоверие, что означает отставку Рябошапки.

При этом еще в ноябре на сайте президента Украины появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе указывалось, что за время работы на посту генпрокурора Рябошапка «не продемонстрировал активность» в расследовании деятельности Петра Порошенко, когда тот занимал должность главы государства.

На выступлении в парламенте 5 марта Рябошапка заявил, что за время работы на посту генпрокурора «не стал ничьим слугой» и был «независимым», а «независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить», пишет «Украинская правда».

Позже он сказал журналистам, что некоторые украинские депутаты «закончили только школу» и «по слогам читают», «но зато уже понимают, как работает Офис генпрокурора». Также он предположил, что сотрудничество генпрокуратуры с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) невыгодно «определенным олигархам».

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