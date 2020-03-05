Верховная рада Украины выразила недоверие генпрокурору Рябошапке

Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило «РИА Новости».

Решение поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно законодательству, в том случае если парламент выражает генпрокурору недоверие, он должен уйти в отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.

Соответствующую инициативу украинские депутаты внесли на рассмотрение парламента 3 марта.

В ноябре 2019 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе говорилось, что за почти три месяца работы на посту генеральный прокурор «не продемонстрировал активность» в расследовании деятельности экс-президента страны Петра Порошенко. Это расследование было одним из предвыборных обещаний Зеленского.