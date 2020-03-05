Прямой эфир

Верховная рада Украины выразила недоверие генпрокурору Рябошапке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило «РИА Новости».

Решение поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно законодательству, в том случае если парламент выражает генпрокурору недоверие, он должен уйти в отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.

Соответствующую инициативу украинские депутаты внесли на рассмотрение парламента 3 марта.

В ноябре 2019 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом уволить Рябошапку. В документе говорилось, что за почти три месяца работы на посту генеральный прокурор «не продемонстрировал активность» в расследовании деятельности экс-президента страны Петра Порошенко. Это расследование было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокурора Украины обвинили в декларировании ложной информации
Фракция «Слуга народа» назвала кандидата на пост генпрокурора Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020