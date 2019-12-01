Зеленского призвали уволить Рябошапку с должности генпрокурора Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом уволить Руслана Рябошапку с должности генерального прокурора страны.

Обращение было создано 26 ноября неким Александром Колодиным. Он также просит рассмотреть кандидатуру юриста Андрея Портнова на должность генпрокурора Украины.

Инициатор петиции напомнил Зеленскому, что одним из его предвыборных обещаний было проведение расследования причастности высшего руководства страны времен президентства Петра Порошенко к росту коррупции в стране.

«Так, Руслан Рябошапка, который был назначен на должность генерального прокурора Украины, за почти три месяца пребывания в должности не продемонстрировал активности в расследовании деятельности Петра Порошенко и его ближайшего окружения», — сказано в обращении.

К настоящему моменту петиция набрала более 4 тыс. голосов из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения. До конца сбора подписей осталось 88 дней.

6 ноября Рябошапка заявил, что общество поддерживает принятие крайних мер для возвращения доверия к Генеральной прокуратуре. Он подчеркнул, что прислушивается к обществу и намерен изменить ситуацию «громкими посадками».