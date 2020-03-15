Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границ

Бывший президент Украины Петр Порошенко успел вернуться в страну из Испании до закрытия границ в связи с коронавирусом, которое намечено на полночь 17 марта. Видеозапись прибытия экс-лидера публикует издание «Страна.ua».

На кадрах видно, что политик не стал отвечать на вопросы журналистов, заявив, что они работают на «страну-агрессора».

Издание отмечает, что вместе с экс-президентом прилетели трое его детей. Все они были в масках.

Порошенко с семьей спокойно прошел границу. Как говорится в материале, на карантин его отправлять не стали.

В пятницу, 13 марта, Порошенко должен был явиться на очередной допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Однако его адвокат сообщил, что экс-президент покинул Украину и находится за границей, в связи с чем не сможет прийти.

Согласно решению СНБО Украины, границы страны будут закрыты с 00:00 понедельника 16 марта по 3 апреля. С 17 марта прекращается пропуск через границу регулярного пассажирского транспорта.