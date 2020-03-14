Кравчук раскритиковал позицию соратницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи украинского журналиста Савика Шустера 14 марта сделал замечание председателю фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирине Геращенко, которая выступила против возможности переговоров с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Бывший украинский лидер подчеркнул, что Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) являются полноправными субъектами Минских соглашений, что обязывает Украину ответственно относиться к подписантам международного документа.

Кравчук заявил, что Киев поставил подписи под этими документами при президентстве Петра Порошенко. Представители самопровозглашенных республик подписывали соглашения не в качестве частных лиц. Экс-президент Украины напомнил, что украинская делегация и Порошенко выразили на это свое согласие, что означает, что все подписи имеют равную силу.

Ранее, 13 марта, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не предпринимает никаких шагов по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Днем ранее спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что контактная группа может 25 марта принять механизм прямого диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата». Как он уточнил, это будет диалоговая площадка.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе. Последний саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На мероприятии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2014 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.