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Украинские силовики обстреляли район разведения сил в Донбассе

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Фото: dan-news.info
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли участок разведения сил Богдановка–Петровское. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня представительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

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«Украинские силовики утром открыли огонь в пределах участка разведения сил и средств Богдановка–Петровское. <…> Уточняется, что обстрел произошел в 7:25 (8:25 мск. — Ред.), применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы», — отмечает агентство.

Кроме того, в правительстве ДНР подчеркнули, что за прошедшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив 101 боеприпас, передает ДАН.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что в 16:37 по местному времени (17:37 мск) в пригороде Донецка был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Нападению подверглась и территория донецкого аэропорта. Силовики выпустили две мины калибром 120 мм.

6 марта в ДНР заявили, что ВСУ вернулись на позиции у поселка Петровское в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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