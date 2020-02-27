«Надежда только на особый статус»

Донбасс выступает против каких-либо изменений в тексте Минских соглашений . В этом вопросе позиция самопровозглашенных республик полностью сходится с российской — Москва также негативно высказывалась по поводу внесения любых поправок в документ. При этом ранее киевские власти сообщали, что работают над новой редакцией договорённостей . Специальный корреспондент «Известий» побывал в республиках, и узнал, как местным жителям живётся под знаком «Минска», которому в нынешнем феврале исполнилось пять лет . Они по-разному воспринимают документ, определяющий их судьбу.

Плюсы и минусы

Официальная позиция Донецка и Луганска по вопросу Минских соглашений остаётся неизменной — иной альтернативы не существует, договорённости носят международно-правовой статус . При этом, удовлетворения от исполнения их Киевом, по прежнему, нет.

— Украинская власть выбрала тактику максимально возможного затягивания, а иногда и открытого саботажа своих обязательств , — пояснила «Известиям» министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова . — Все наши предложения по реализации соглашений или игнорируются, или до крайности искажаются. Тем не менее, в целом за эти годы достигнуты определённые подвижки. В частности, проведено два крупных обмена удерживаемыми лицами — в 2017 и 2019 годах. Настоящим прорывом можно считать согласование формулы Штайнмайера — впрочем, и в этом направлении, увы, мы не видим ни одного конструктивного шага со стороны Киева.

По словам официального представителя народной милиции ЛНР Якова Осадчего, главным достижением Минских соглашений, в первую очередь, можно считать остановку активной фазы боевых действий и сокращение тяжёлого вооружения вблизи линии соприкосновения . Также Минск сегодня — единственная площадка, где Киев может услышать позицию Донбасса.

— К недостаткам относится то, что в нём нет отсыла к референдумам, которые провели жители Донбасса , — добавил Яков Осадчий. — Минские соглашения распространяются только на так называемые «отдельные районы Донецкой и Луганской областей». Но в 2014 году всё население обеих областей участвовало в волеизъявлении и сегодня имеет право претендовать на получение широкой автономии.

Что касается возможного изменения текста соглашений, то, по словам представителя ЛНР, он достаточен ясен, прозрачен и не нуждается ни в каких в исправлениях или дополнениях . Не смотря ни на что в Минске продолжается общая работа, которая и в конечном счёте должна стать основной для полного восстановления мира.

«С 23 февраля»

Чтобы понять, что такое нарушение «режима тишины», достаточно приехать в прифронтовые посёлки республик.

— Вчера утром украинские военные ударили из миномётов по окраине нашего села Октябрь , — рассказала «Известиям» глава посёлка Красноармейское (куда входит Октябрь) Ирина Дяченко. — На 23 февраля в соседней Саханке электричество перебили — трое суток люди без света сидели. Или вот показательный пример: летом прошлого года украинцы два дня били по Красноармейскому из миномётов, вся социальная инфраструктура была разрушена, 91 жилой дом пострадал! Ну, как я могу после этого оценивать Минские договорённости?

Среди некоторых плюсов соглашений Ирина Владимировна, тем не менее, выделила обмены военнопленными . Так, во время последнего, 27 декабря, домой после заключения вернулась бывшая глава соседней Приморской сельской администрации Светлана Марченко. Женщина (в прошлом учительница с большим стажем) поехала на Украину оформить электронную карточку для получения пенсии — нововведение украинской власти. Надеялась — «Не арестуют, не террористка!». Арестовали. В заточении провела почти год…

— Надежда наша только на предоставление нам особого статуса, — поделилась своим видением ситуации Ирина Дяченко. — Только тогда всё сдвинется: мы станем автономией , сможем самостоятельно принимать решения о своем будущем. Но Верховная Рада этого боится, как огня. Вот опять отложила рассмотрение этого вопроса на целый год…

В посёлке Гольмовский, что на окраине Горловки, ситуация аналогичная.

— Утром 23 февраля нас обстреляли из БМП-2 , — рассказала «Известиям» глава посёлка Елена Ходусова. — Восемь домов повредило! Украинские войска три года назад заняли серую зону — сёла Гладосово и Травневое, и стоят теперь всего в одном километре от нас. И не волнуют их никакие соглашения.

Начало войны Елена Ходусова вспоминает так:

— В июне 2014-го нас три дня обстреливали из самолётов, — говорит женщина, и не может сдержать слёз. — Потом начали поливать «градами», перебили ЛЭП, газопровод. Почти год мы сидели без тепла! Одной из первых жертв стала пожилая женщина — ей оторвало голову. Голову так и не нашли… Мы очень надеялись, что при Зеленском ситуация как-то исправится. Но и при нём у нас гибнут жители. Мы не видим мира!..

Франсуа Мод д`Эме — офицер-доброволец из Франции, ныне студент Донецкой музыкальной академии, а также депутат молодёжного парламента ДНР. Приехал в Донбасс в 2015-м, полгода провёл на передовой. Но потом сменил военную форму на мирный костюм. Поводом для такого поворота послужило, по его словам, как раз отсутствие активной фазы боевых действий, возникшее после заключения Минских соглашений.

— И я счастлив, что нашёл себя в искусстве, что выступаю в филармонии, — поделился Франсуа с «Известиями». — Как я оцениваю заключённый мирный договор? С точки зрения бойца, у меня нет никакой оценки. Солдат должен уважать и исполнять любой приказ, а не воевать так, как ему заблагорассудится, иначе возникнет хаос. Примерно такой хаос творится сейчас на украинской стороне, где нацбаты не поддаются контролю и действуют, как пожелают.

Налажена жизнь

Максим П. — один из тех, на чью судьбу Минские соглашения оказали самое прямое воздействие. В конце прошлого года его — жителя Киева, осуждённого за терроризм — внесли в списки на обмен , освободили и отправили в ДНР. Осуждён он был в 2015 году за то, что, будучи участником группы диверсантов, бросил гранату в офис киевского «Правого сектора».

— Я имею представление, как к Минским соглашениям относятся на Украине, — рассказывает Максим. — Власть считает, что выполнять их нельзя ни в коем случае. Иначе это будет зрада , то есть, измена. Что касается простых людей, то они, в большинстве своём, испытывают по поводу войны и происходящего в стране растерянность, и стремятся сбежать из этой неуютной действительности в себя. Если в 2014-2015 годах в стране все только и говорили о политике и о войне, то сейчас стараются лишний раз не поднимать эти вопросы.

Политолог Андрей Бабицкий, проживающий в Донецке, заявил «Известиям», что минусов у Минских соглашений больше, чем плюсов — и в первую очередь, это непрекращающиеся обстрелы. Однако аналитик признает, что для объективности картины нужно понимать и положительные стороны: «Минск дал возможность построить республикам свою государственность».

Сергей Прудников, Донецк