В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка ВСУ

Украинские силовики ведут обстрел пригорода Донецка. Об этом журналистам сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован в воскресенье, 8 марта, в 16:37 по местному времени (17:37 мск) по направлению Пески–Жабичево.

«Выпущено 18 мин калибром 82 мм. По состоянию на 17:15, обстрел продолжается. Выпущено восемь мин калибром 82 мм», — приводит его слова «РИА Новости» в воскресенье, 8 марта.

Отмечается, что обстрелу подверглась и территория донецкого аэропорта. Силовики выпустили две мины калибром 120 мм.

6 марта в ДНР заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернулись на позиции у поселка Петровское в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.