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В ООН назвали число погибших гражданских в Донбассе с начала конфликта

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Донбассе с начала конфликта погибли 3350 мирных жителей. Об этом заявила в четверг, 12 марта, глава миссии Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает «РИА Новости».

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Как она заявила в ходе брифинга, более 7 тыс. гражданских были ранены.

В ноябре в Twitter ООН сообщалось, что за время вооруженного конфликта в Донбассе были убиты 3330 мирных граждан.

Накануне спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

В декабре 2019 года в Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Независимо от стратегии действий президент Украины Владимир Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным путем.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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