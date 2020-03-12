ОБСЕ объявила о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила в среду, что контактная группа договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

«В задачах совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции», — заявила Грау журналистам в Минске по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию в Донбассе.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась в течение недели определить подлежащих освобождению лиц в Донбассе. По его словам, есть надежда, что обмен пленными состоится до конца марта.

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. Киеву передали 76 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.