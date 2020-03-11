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В ДНР заявили об отсутствии договоренностей о новых участках отвода сил

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Подгруппе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось прийти к компромиссу на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения. Об этом в среду, 11 марта, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.

«С нашей стороны еще на прошлом заседании были представлены предложения с указанием границ и координат участков, а также полная аргументация по поводу предложений обеих сторон. К сожалению, на данный момент компромиссных предложений с украинской стороны мы так и не получили. Мы готовы к компромиссу, но не путем односторонних уступок, которые приведут к ухудшению положения наших подразделений, как это предлагает украинская сторона», — приводит слова Никоронова «Донецкое агентство новостей».

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Предыдущий саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, продлившейся более часа. Итогом саммита стало совместное коммюнике участников и договоренность о встрече через четыре месяца, чтобы продолжить переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. В тексте документа указано, что к концу марта необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.

Впервые встреча в таком формате прошла в 2015 году. На этом саммите был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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