Козак выразил надежду на обмен пленными в Донбассе до конца марта

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил в среду, 11 марта, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась в течение недели определить подлежащих освобождению лиц в Донбассе.

По его словам, есть надежда, что обмен пленными состоится до конца марта.

«Мы также договорились, что в течение недели, до 18 марта, окончательный список будет верифицирован, подтверждено желание каждого лица, его статус. И я очень надеюсь, что удастся до 25 марта найти конкретное решение по обмену этими лицами», — заявил Козак по итогам заседания в Минске. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Минской группе списка пленных для будущего обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. Киеву передали 76 человек.