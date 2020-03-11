Прямой эфир

Козак выразил надежду на обмен пленными в Донбассе до конца марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил в среду, 11 марта, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась в течение недели определить подлежащих освобождению лиц в Донбассе.

По его словам, есть надежда, что обмен пленными состоится до конца марта.

«Мы также договорились, что в течение недели, до 18 марта, окончательный список будет верифицирован, подтверждено желание каждого лица, его статус. И я очень надеюсь, что удастся до 25 марта найти конкретное решение по обмену этими лицами», — заявил Козак по итогам заседания в Минске. Его слова приводит ТАСС.

Ранее, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Минской группе списка пленных для будущего обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. Киеву передали 76 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020