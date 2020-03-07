В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу

Выход Украины из переговорного процесса по Донбассу может привести непредсказуемым последствиям, заявил 6 марта зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что причины из-за которых Киев планирует отказаться от «нормандского формата» непонятны, так как именно Украина не выполняет свои обязательства в рамках Минских соглашений.

6 марта в интервью Guardian президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается тратить пять лет своего президентского срока на Минские соглашения и выйдет из «нормандской четверки» через год, если ситуация в Донбассе не начнет меняться.

По его словам, Киев уже разработал 2-3 альтернативных плана.

Джабаров отметил, что в случае срыва переговоров вопрос Донбасса, вероятно, будет решаться более радикально. При этом Зеленский, по сути, жалуется сам на себя.

«В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат», — цитирует сенатора RT.

Председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов при этом заметил в Facebook, что пока Киев выйдет из «нормандской четверки» Донбасс может навсегда выйти из Украины.

В то же время, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Виктор Водолацкий усомнился в том, что Франция и Германия разрешат Зеленскому выйти из «нормандского формата», а воинствующая риторика может привести к тому, что через год украинский лидер откажется от всех своих слов.