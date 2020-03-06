Зеленский выразил надежду на саммит «нормандской четверки» в апреле

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 марта, во время рабочей поездки в Полтавскую область заявил, что всё еще рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) в конце апреля.

«Мы работаем над тем, чтобы у нас состоялся новый обмен (удерживаемыми лицами. — Ред.) уже в марте. Мы также работаем над тем, чтобы у нас была встреча (в «нормандском формате». — Ред.) в конце апреля. Я думаю, что всё это произойдет. Мы над этим серьезно работаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее, 3 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не считает нужным проводить «пустые» саммиты в «нормандском формате». По его словам, Германия и Франция выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи, при этом в счет не берется выполнение или игнорирование предыдущих договоренностей.

18 февраля Киев заявил о возможности проведения нового нормандского саммита в апреле. За день до этого на полях Мюнхенской конференции заместитель главы МИДа России Александр Грушко заявил, что для проведения новой встречи в «нормандском формате» необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

14 февраля пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что украинский президент и президент России Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Тогда в ходе телефонного разговора Путин прямо поставил перед украинским лидером вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности.

Предыдущий саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года. Впервые встреча в таком формате прошла в 2015 году. На мероприятии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.