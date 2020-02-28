Прямой эфир
Сюжет:

В МИД Украины понадеялись на присоединение Трампа к «нормандской четверке»

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в пятницу, 28 февраля, выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп присоединится к переговорам в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

«Нам, кроме Германии и Франции, нужны еще несколько лидеров. Я был бы счастлив, если бы Дональд Трамп сел за стол переговоров», — заявил он в интервью телеканалу «Украина 24».

Ранее, 26 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о сроках нового саммита «четверки» можно говорить только после подписания проекта итогового документа, чтобы в ходе встречи не было попыток «разрушить достигнутые договоренности».

17 февраля на полях Мюнхенской конференции заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что для проведения новой встречи в «нормандском»формате» необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

14 февраля пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Российский лидер в ходе телефонного разговора прямо поставил перед украинским лидером вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности.

Предыдущий саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, продлившейся более часа.

Впервые встреча в таком формате прошла в 2015 году. На этом саммите был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле отметили отсутствии даты проведения «нормандского» саммита
Небензя заявил о саботаже Минских соглашений украинскими чиновниками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020