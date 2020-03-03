Лавров назвал ненужными «пустые» саммиты в «нормандском формате»

Россия не считает нужным проводить «пустые» саммиты в «нормандском формате». Об этом во вторник, 3 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

По его словам, Германия и Франция выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в формате «нормандской четверки». При этом в счет не берется выполнение или игнорирование предыдущих договоренностей, добавил высокопоставленный дипломат. «Нам такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны. Мы об этом нашим партнерам сказали», — цитирует Лаврова ТАСС.

18 февраля Киев заявил о возможности проведения нового нормандского саммита в апреле. За день до этого на полях Мюнхенской конференции заместитель главы МИДа России Александр Грушко заявил, что для проведения новой встречи в «нормандском формате» необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

14 февраля пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Тогда в ходе телефонного разговора Путин прямо поставил перед украинским лидером вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности.

Предыдущий саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года. Впервые встреча в таком формате прошла в 2015 году. На мероприятии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.