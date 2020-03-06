Зеленский назвал сроки выхода Украины из «нормандской четверки»

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу (куда также входят Россия, Германия и Франция) через год в случае отсутствия изменений в зоне вооруженного конфликта. Об этом в пятницу, 6 марта, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете Guardian.

«Время идет. Власти могут потратить только один год на достижение (Минских. — Ред.) соглашений <…> Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу над Минском. Я не буду этого делать», — рассказал он изданию.

Кроме того, глава государства отметил, что на предыдущем саммите «нормандской четверки» у него с президентом России Владимиром Путиным было несколько «эмоциональных моментов», которые помогли «достучаться» до российского лидера.

Ранее в этот день Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область заявил, что всё еще рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в конце апреля.

3 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не считает нужным проводить «пустые» саммиты в «нормандском формате». По его словам, Германия и Франция выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи, при этом в счет не берется выполнение или игнорирование предыдущих договоренностей.

18 февраля Киев заявил о возможности проведения нового нормандского саммита в апреле. За день до этого на полях Мюнхенской конференции заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что для проведения новой встречи в «нормандском формате» необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

14 февраля пресс-служба офиса украинского лидера сообщила, что Зеленский и Путин обсудили подготовку к следующей встрече глав стран «нормандской четверки». Тогда в ходе телефонного разговора Путин прямо поставил перед украинским лидером вопрос, намерен ли Киев выполнять Минские договоренности.

Предыдущий саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся 9 декабря 2019 года. Впервые встреча в таком формате прошла в 2015 году. На мероприятии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.