В Верховной раде представили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук предложила «пробиваться» к жителям Крыма и Донбасса через телевидение. Об этом она заявила в пятницу, 6 марта, в интервью изданию «Апостроф».

Политик предложила организовать «информационную деоккупацию», которая заключается в «перетягивании» аудитории на украинские каналы при помощи развлекательных программ во время показа российских новостных выпусков и «пропагандистских шоу».

Также Кравчук предложила приурочивать новостные программы к началу комендантского часа на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и транслировать их в 23:00.

«Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это в первую очередь производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом», — подчеркнула депутат.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что государственный украинский телеканал «Дом» начал вещание в тестовом режиме на территории ДНР и ЛНР.

3 декабря 2019 года в Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Независимо от стратегии действий президент Украины Владимир Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным и дипломатическим путем.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.