Украина запустила телеканал «Дом» для жителей Донбасса

Государственный украинский телеканал «Дом» начал вещание в тестовом режиме на территории Донбасса. Об этом в понедельник, 2 марта, объявила и.о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого осуществляется трансляция, Юлия Островская.

«С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал «Дом». Главная цель нашего канала — это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях», — цитирует ТАСС Островскую.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подчеркнул, что «Дом» будет транслировать фильмы и развлекательные передачи. Кроме того, вскоре заработает и собственная служба новостей.

«Мы договорились, что на канале будет идти самый премиальный контент во всей стране», — добавил Тимошенко.

5 февраля, украинские власти приняли решение о создании министерства по вопросам оккупированных территорий для интеграции Донбасса. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что это позволит властям эффективнее работать с местными жителями неподконтрольных Киеву территорий.

10 декабря глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования ситуации в Донбассе быстрым не будет и вероятность срыва договоренностей существует на любом этапе.

3 декабря в Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Независимо от стратегии действий, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что действовать нужно только мирным и дипломатическим путем.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после произошедшего в стране госпереворота. Жители региона не признали новую власть в Киеве и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.