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Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

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Фото: TASS/Zuma
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Глава МВД Украины Арсен Аваков в среду, 26 февраля, на своей странице в Twitter раскритиковал бывшего помощника президента России Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс.

«Сурков — со своими перлами о Украине — выглядит, как закомплексованный «стратег», мнящий о себе больше, чем стоит — как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь», — написал он.

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Аваков подчеркнул, что Украина живет вне зависимости от мнения «отставного шовиниста» о ней.

Ранее в среду было опубликовано интервью Суркова директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову. Свою отставку экс-чиновник назвал «чистой самоволкой», отметив, что на посту занимался в основном Донбассом и Украиной, но «контекст изменился».

В интервью Сурков заявил, что Украина не заслуживает возвращения Донбасса, а регион в свою очередь не заслуживает такого унижения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об изменении направления работы Кремля в отношении Украины «не может идти и речи».

«Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации Минских договоренностей. Лишь реализация всех положений в строгой очередности может стать залогом решения внутриукраинской проблемы», — заявил он.

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