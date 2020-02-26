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Кремль прокомментировал слова Суркова об украинском вопросе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал бывшему помощнику российского лидера Владиславу Суркову вопрос журналистов о том, что значит заявление экс-чиновника об «изменении контекста» в отношении Украины.

«Это вам нужно у Владислава Юрьевича спрашивать», — сказал представитель Кремля в среду, 26 февраля.

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Песков также подчеркнул, что об изменении направления работы Кремля «не может идти и речи».

«Проводится последовательная политика, направленная на всевозможное содействие реализации Минских договоренностей. Лишь реализация всех положений в строгой очередности может стать залогом решения внутриукраинской проблемы», — заявил он.

На вопрос, что думают в Кремле о заявлении Суркова, который сказал, что не представляет, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины, Песков заявил, что ему «нечего больше добавить по упомянутому интервью», в том числе и по «гиперпрезидентской форме правления».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что политики «принуждения силой», которую экс-чиновник назвал «единственным методом в отношении Украины», нет.

«Вы не можете работать в Кремле и иметь отдельные позиции от того, что устанавливаются президентом России. Это просто невозможно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как объяснить расхождение в словах Суркова и представителя Кремля. Он порекомендовал обратиться за разъяснениями к самому экс-помощнику президента.

Ранее в среду Сурков дал интервью и директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое опубликовал портал «Актуальные комментарии». Свою отставку экс-чиновник назвал «чистой самоволкой», отметив, что на посту занимался в основном Донбассом и Украиной, но «контекст изменился».

О том, что Сурков покинет свою должность из-за «смены курса на украинском направлении», сообщал политолог Алексей Чеснаков 25 января. Помощник президента покинул пост 18 февраля.

Также бывший чиновник назвал правильным закрепить в Конституции России «гиперпрезидентскую» форму правления, которая «естественным образом сложилась» в стране.

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