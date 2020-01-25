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Политолог сообщил об уходе Суркова в отставку

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Помощник российского президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в субботу, 25 января, заявил политолог Алексей Чеснаков.

По словам эксперта, решение принято в связи «со сменой курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков в своем Telegram-канале. Его цитирует «РИА Новости».

Официального подтверждения информации нет.

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года. Он занимается вопросами, связанными с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

До этого, с 2012 по 2013 год, занимал пост руководителя аппарата правительства. С 2011 по 2012 год был заместителем председателя правительства. Сурков также являлся помощником президента с 2004 по 2008 год.

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