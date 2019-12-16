В Кремле прокомментировали встречу Суркова с добровольцами Донбасса

В Кремле не видят противоречий между участием помощника президента России Владислава Суркова в переговорах по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и его встречей с представителями организации «Союз добровольцев Донбасса». Об этом 16 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Бывают волонтеры. И это граждане Российской Федерации. Российские чиновники общаются с гражданами РФ в любых форматах. А так — безусловно, господин Сурков является помощником президента, который участвует в работе на экспертном уровне в нормандском формате», — сказал Песков.

Комментируя слова Суркова о том, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко нет особой разницы, Песков подчеркнул, что на самом деле существует разница в их подходах.

«Один президент начинал войну. Новый президент… Краеугольным камнем его предвыборных обещаний было завершение войны. Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям. По всему комплексу мер», — заявил Песков.

Пятый съезд общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» прошел 14 декабря в Москве. Как сообщает ТАСС, мероприятие посетил Сурков. На следующий день появились сообщения о закрытой встрече в рамках съезда. Там Сурков заявил, что не видит особой разницы между командами Порошенко и Зеленского, передает «Газета.ру».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).