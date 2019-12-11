Сурков назвал слова Авакова о «сдавших нервах» фантазиями
Помощник президента РФ Владислав Сурков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова об излишней эмоциональности российской делегации на саммите «нормандской четверки». По его словам, Аваков не столько рассказал о «сдавших нервах» россиян, сколько сообщил «важные сведения и о себе самом».
В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном Аваков заявил, что переговоры проходили в эмоциональной обстановке. Так, после отказа украинской стороны отводить войска вдоль всей линии разграничения, у Суркова якобы «сдали нервы» — он бросил бумаги на стол и закричал, что стороны «так не договаривались».
Помощник российского лидера, в свою очередь, утверждает, что переговоры «не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными», а «скорее долгими». Слова Авакова же являются не более чем фантазией, заверил Сурков.
«Он (Аваков. — Ред.) говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки», — рассказал Сурков «Коммерсанту».
В связи с этим он призвал не верить «словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного».
Также Аваков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу российского МИДа Сергея Лаврова, заявив, что в отличие от министра он обошел линию соприкосновения в Донбассе «своими ногами».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг слова Авакова.
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом двусторонних переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа. При этом около 5–10 минут два лидера побеседовали один на один.
Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью. Также он заявил, что у российского президента на переговорах был «козырь».