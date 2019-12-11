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Сурков назвал слова Авакова о «сдавших нервах» фантазиями

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Помощник президента РФ Владислав Сурков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова об излишней эмоциональности российской делегации на саммите «нормандской четверки». По его словам, Аваков не столько рассказал о «сдавших нервах» россиян, сколько сообщил «важные сведения и о себе самом».

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В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном Аваков заявил, что переговоры проходили в эмоциональной обстановке. Так, после отказа украинской стороны отводить войска вдоль всей линии разграничения, у Суркова якобы «сдали нервы» — он бросил бумаги на стол и закричал, что стороны «так не договаривались».

Помощник российского лидера, в свою очередь, утверждает, что переговоры «не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными», а «скорее долгими». Слова Авакова же являются не более чем фантазией, заверил Сурков.

«Он (Аваков. — Ред.) говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки», — рассказал Сурков «Коммерсанту».

В связи с этим он призвал не верить «словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного».

Также Аваков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу российского МИДа Сергея Лаврова, заявив, что в отличие от министра он обошел линию соприкосновения в Донбассе «своими ногами».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также опроверг слова Авакова.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом двусторонних переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа. При этом около 5–10 минут два лидера побеседовали один на один.

Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью. Также он заявил, что у российского президента на переговорах был «козырь».

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