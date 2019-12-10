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Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже

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Саммит «нормандской четверки» прошел в достаточно эмоциональной обстановке, и у некоторых членов российской и украинской делегаций «сдали нервы». Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

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По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.

В свою очередь, у помощника президента России Владислава Суркова «сдали нервы», когда украинская сторона отказалась отводить войска вдоль всей линии разграничения, на чем настаивала Москва. По словам Авакова, Сурков бросил бумаги на стол и закричал, что стороны «так не договаривались». Также глава МВД Украины признался, что перед интервью выпил немного вина.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в столице Франции 9 декабря. Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью. Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.

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