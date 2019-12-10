Зеленский рассказал о козыре Путина на саммите в Париже

Акции протеста в Киеве накануне «нормандского» саммита в Париже стали «козырем и аргументом, которым пользовался президент России Владимир Путин на переговорах». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что у офиса президента Украины более суток проходил митинг, на котором оппозиционеры и националисты призывали Зеленского «не сдавать национальные интересы» на встрече «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина).

«Мне кажется, что эти акции — это только козырь и аргумент и точно не для нас, которым сегодня (9 декабря — Ред.) пользовался президент России», — цитирует «РИА Новости» Зеленского.

При этом он добавил, что в митингах участвовали совсем не радикалы, и что проводить такие акции — право народа.

1 октября контактная группа подписала «формулу Штайнмайера». Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако ряд украинских политиков называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устраивают митинги у офиса президента Украины.

1 ноября Зеленского, прибывшего в здание государственной областной администрации Тернополя для представления нового губернатора, жители города встретили криками «Позор!» и плакатами с надписью «Нет капитуляции».

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

В рамках саммита состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут.

По словам российского лидера, переговоры прошли по-деловому. Зеленский также поделился впечатлениями от встречи.