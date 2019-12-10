Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у членов делегаций на саммите в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников российской делегации «нормандского саммита» якобы сдали нервы.

«Нет. Не было», — ответил представитель Кремля во вторник, 10 декабря, на вопрос «РИА Новости», был ли подобный инцидент.

Как Аваков рассказал ранее украинским СМИ, во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский якобы «сорвался» на главу МИД РФ Сергея Лаврова. Украинский лидер сказал российскому министру, что обошел все места вдоль границы сам, поэтому Лаврову «не надо кивать головой», что он всё знает.

Со слов Авакова, у помощника президента России Владислава Суркова якобы «сдали нервы», когда разговор зашел о разведении сил в Донбассе. Делегация из России настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, а украинская сторона отказалась это выполнять.

«Он психанул, бросил бумаги на стол, часть на пол упала. И закричал: «Мы так не договаривались», — заявил глава МВД Украины.

Встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции прошла 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. Саммит длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа, сообщает телеканал «360».

Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.