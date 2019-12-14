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Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

Так представитель Кремля прокомментировал слова замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко о том, что в ходе саммита разговор иногда велся «на повышенных тонах».

«Попытки (повысить тон. — Ред.) были, но разговор был рабочим», — цитирует Пескова «РИА Новости».

12 декабря Руденко отметил, что на саммите бурно проходило обсуждение Минских договоренностей, но президент России Владимир Путин занял твердую позицию, и итоговое коммюнике лидеров «четверки» опубликовали без изменений.

С 9 на 10 декабря в Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Германия, Франция), на которой стороны заявили о безальтернативности Минских соглашений, договорились о разведении сил ополченцев и украинских военных на еще трех участках линии соприкосновения, прекращении огня до конца 2019 года, закреплении особого статуса Донбасса.

По итогам саммита глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что переговоры шли в эмоциональной обстановке, а у помощника президента РФ Владислава Суркова якобы «сдали нервы».

В ответ Сурков отметил, что слова Авакова — его личные фантазии, так как тот участия в переговорах не принимал, зато после них активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «четверки».

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