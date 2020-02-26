Сурков высказался за закрепление «гиперпрезидентской» формы правления в Конституции РФ

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что будет правильным закрепить в Конституции РФ «гиперпрезидентскую» форму правления. Об этом он сообщил в среду, 26 февраля, в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном в издании «Актуальные комментарии».

«У нас уже по факту, естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления. Она органична для нашей политической культуры, и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», — сказал он.

При этом он отметил, что подробно не изучал предложения по изменениям в текст конституции, а только «читал то, что было в новостях».

18 января президент России Владимир Путин заявил, что советская практика неограниченного пожизненного руководства страной, как это было в позднесоветский период, не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства.

15 января Путин предложил внести изменения в Конституцию страны в ходе послания Федеральному собранию. В частности, глава государства призвал закрепить в Основном законе его приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

25 января стало известно, что Сурков покинул госслужбу.

Сурков занимал пост помощника президента России с 2013 года. Он занимался вопросами, связанными с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

До этого, с 2012 по 2013 год, занимал пост руководителя аппарата правительства. С 2011 по 2012 год был заместителем председателя правительства.