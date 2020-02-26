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Сурков заявил об отсутствии планов вернуться на госслужбу

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Бывший помощник президента России Владислав Сурков планирует остаться в политике, но не собирается возвращаться на госслужбу. Об этом он заявил в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованному на портале «Актуальные комментарии», слова из которого приводит «РИА Новости» в среду, 26 февраля.

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«Не планируется. Невозможно», — сказал Сурков, отвечая на вопрос, не планирует ли он вернуться на госслужбу. «Я всегда политикой интересовался. И до прихода на госслужбу. И после буду», — сказал бывший чиновник, отвечая на вопрос журналистов, будет ли он заниматься политикой.

Экс-помощник российского лидера рассказал, что, поскольку «больших дел» у него пока нет, он собирается «практиковать малые политические формы». По его словам, это будут «кухонные дебаты», или «выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников», или «сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности».

Свою отставку экс-помощник президента назвал «чистой самоволкой», отметив, что ему не жалко было оставлять свой пост. Он связал свое решение об отставке со сменой обстановки вокруг Украины. «Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился», — сказал собеседник издания.

О том, что Сурков покинет свою должность из-за «смены курса на украинском направлении», заявил политолог Алексей Чеснаков 25 января. В Кремле говорили, что «ни о каком изменении речи быть не может», а подобные заявления являются личным мнением.

Сурков был освобожден от должности помощника президента 18 февраля. На следующий день в Кремле заявили, что чиновник покинул пост по собственному желанию, а где он продолжит свою деятельность, не знают.

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