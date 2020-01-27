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В Кремле ответили на сообщения об отставке Суркова

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Указа об освобождении Владислава Суркова с поста помощника президента России «до сих пор» нет, он «пока де-факто» продолжает оставаться на занимаемой им должности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 января.

Ранее 25 января политолог Алексей Чеснаков заявил, что Сурков уходит с госслужбы в связи «со сменой курса на украинском направлении».

«Мы уже говорили, что ни о каком изменении речи быть не может. В данном случае мы слышали только личное мнение. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно», — сказал Песков.

Он добавил, что к вопросам по украинскому направлению «по мере необходимости» привлекается помощник президента Юрий Ушаков, а также «разные подразделения».

При этом вопрос журналистов о том, как глава государства Владимир Путин оценивает работу Суркова Песков оставил без ответа, добавив, что ему не хотелось бы «обсуждать отставки и предвосхищать их» при отсутствии соответствующих указов.

Сурков был назначен помощником президента России в 2013 году, он занимается вопросами, связанными с социально-экономическим сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией, а также с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее он занимал пост руководителя аппарата правительства (2012–2013), зампредседателя правительства (2011–2012) и являлся помощником президента (2004–2008).

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