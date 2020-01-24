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В Госдуме прокомментировали возможное вступление Украины в Союзное государство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жители Украины, которые приезжают на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины «Славянский базар» в Витебске, видят, что Союзное государство дает определенные преимущества для социальной защищенности и развития экономики, Киев также мог бы присоединиться к Союзному государству. Об этом заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в пятницу, 24 января.

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«Если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», — сказал он.

Депутат заявил об «огромной пользе» от заключения договора о Союзном государстве России и Белоруссии. Он пояснил, что в рамках этого соглашения Москва и Минск эффективно сотрудничают по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

Ранее, 23 января, Водолацкий сообщил, что единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года. Он отметил, что подписание «дорожных карт» по интеграции двух стран в рамках Союзного государства идет медленно, поскольку есть некоторые противоречия.

В декабре первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что с 1 сентября 2020 года отменят роуминг с Россией. Тарифы на звонки не будут одинаковыми, но отличия станут «символическими».

В конце того же месяца российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Санкт-Петербурге, где договорились углубить интеграцию.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. О вхождении одного государства в состав другого в документе не говорится. Каждая страна сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, конституцию, государственный флаг и герб.

Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

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