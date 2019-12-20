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Белоруссия и РФ концептуально договорились о поставках нефти и газа

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Белоруссия и Россия концептуально определились с объемом поставок энергоносителей. Цены на нефть и газ стороны согласуют в ближайшие дни. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 20 декабря.

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«Концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4–5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24–25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года», — цитирует БелТА Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что с конкретными ценами определятся в ближайшие два-три дня. Ожидается, что специалисты встретятся в «Газпроме» и решат, какой будет стоимость.

Лукашенко не исключил, что до конца этого года или в начале следующего встретится с Путиным. Возможно, между главами государств состоится телефонный разговор. В целом результатами переговоров лидер Белоруссии, как он сам заявил, остался доволен.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин отметил, что вместе с белорусским лидером принял решение углубить интеграцию в рамках Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Тогда же Путин рассказал, что Белоруссия получает газ по самой низкой цене — $127 за тыс. куб. м.

8 декабря Минск и Москва согласовали «дорожные карты» по электроэнергетике и таможне.

7 декабря в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. Там Лукашенко заявил, в частности, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил о серьезном сближении позиций России и Белоруссии по нефти и газу.

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