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Орешкин заявил о прогрессе в переговорах с Белоруссией по нефти и газу

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Позиции России и Белоруссии по нефти и газу были серьезно сближены после переговоров глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Очень плодотворно поработали, по целому ряду направлений — по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка — достигли очень серьезного прогресса», — отметил глава Минэка.

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Пока по многим вопросам интеграции России и Белоруссии договориться не удалось

По его словам, по вопросам интеграции стало меньше спорных тем, появилось понимание, как их решать. Следующая встреча президентов состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Переговоры президентов России и Белоруссии состоялись в Сочи в субботу, 7 декабря. В общей сложности они продлились 5,5 часа. В начале встречи Лукашенко заявил, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

«Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — подчеркнул он.

Ранее, 5 декабря, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

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