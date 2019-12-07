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Переговоры Путина и Лукашенко продлились 5,5 часа

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко заняли 5,5 часа. Об этом сообщает ТАСС.

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«Общая» часть встречи продлилась около двух часов, затем главы государств продолжили общение тет-а-тет за обедом. Делегации во главе с премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом также продолжили общение в формате рабочего обеда. После трапезы Путин и Лукашенко вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.

Между тем в Сети появились фотографии меню обеда политиков. Участникам подавали салат из тыквы с томатами и сыром, филе кальмара с морковным пюре, суп из зеленого горошка, щербет из мандарина, барабульку с артишоком и киноа, каре теленка с печеным луком пореем и клубничный торт. Из напитков делегатам предложили шардоне и мерло «Усадьба Дивноморское».

Встреча Путина и Лукашенко проходила в субботу, 7 декабря, в Сочи по случаю 20-летнего юбилея Союзного государства. Во время переговоров белорусский лидер заявил, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран.

«Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — подчеркнул он.

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