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Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным

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Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило агентство «БелТА».

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«Планируется, что во второй половине дня состоится встреча белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества», — уточнило агентство.

Накануне в пресс-службе Кремля рассказали подробности предстающей встречи президентов России и Белоруссии. Отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее 5 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.

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