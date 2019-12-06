В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.

По словам главы кабмина, любая интеграция уменьшит суверенитет двух стран, но не несет угрозы его полной утраты.

7 декабря в Сочи состоятся переговоры Путина и Лукашенко. Они пройдут следующий день после встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.