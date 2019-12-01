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Премьер-министры России и Белоруссии встретятся 6 декабря

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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В правительстве РФ подтвердили встречу премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Ожидается, что их переговоры пройдут в начале декабря. Это в воскресенье, 1 декабря, подтвердил глава российского кабмина Олег Осипов.

«Да, встреча пройдет 6 декабря», — приводит ТАСС слова Осипова.

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Ранее 1 декабря пресс-служба правительства Белоруссии уже сообщила, что стороны договорились о встрече во время телефонного разговора. В ходе беседы Медведев с Румасом обсуждали «дорожные карты» по интеграции.

О разработке новых документов говорилось еще 19 ноября. Тогда специалисты должны были свести воедино все результаты работы. После этого планировалась еще одна встреча.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Он предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сферы, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.

6 сентября Медведев заявил, что работа над «дорожными картами» по интеграции идет и должна окончательно завершиться в декабре. 3 сентября с проектом интеграции с России ознакомился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

23 августа Румас рассказал, что всего будет 28 «дорожных карт». Основной принцип программы «две страны — один рынок».

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