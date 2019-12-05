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Медведев назвал большой ценностью Союзное государство

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность. Об этом заявил в четверг, 5 декабря, в интервью российским телеканалам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон, отметил он.

По словам главы кабмина, любая интеграция уменьшит суверенитет двух стран, но не несет угрозы его полной утраты. Минску не нужно бояться сокращения суверенитета, подчеркнул Медведев.

Интеграцию двух государств нужно сохранить, уточнил он, найдя «развязки» по всем проблемным вопросам.

7 декабря в Сочи состоятся переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они пройдут следующий день после встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.

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