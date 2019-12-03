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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Лукашенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на 7 декабря, программа переговоров прорабатывается. Об этом 3 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, на повестке дня стоят вопросы двусторонних отношений, «дорожная карта» по развитию Союзного государства и важные для обеих стран проекты.

Также Пескову задали вопрос о том, станет ли встреча глав государств решающей для выбора пути интеграции.

«Путь интеграции двух стран давно был выбран. Есть договор. Мы идем поступательно по пути развития союзного государства», — ответил пресс-секретарь.

Ранее в этот день в Минске также назвали дату и место встречи президентов, пишет ТАСС. Так, переговоры Путина и Лукашенко состоятся 7 декабря в Сочи, на следующий день после встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Договоренность о переговорах была достигнута в ходе телефонного разговора, при обсуждении «дорожных карт» по интеграции.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Он предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сферы, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.

В сентябре Медведев заявил, что работа над «дорожными картами» должна завершиться в декабре.

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