Лукашенко назвал Калининград нашей областью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что часто употребляет выражение «наша Калининградская область», потому что еще с советских времен республика несла ответственность за этот регион. Такое отношение сохранилось и по сей день, передает «РИА Новости» в понедельник, 25 ноября.

«Почему говорю «наши калининградцы»? Я Ельцину (бывший президент России Борис Ельцин. — Ред.) и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: «Я не против», — пояснил Лукашенко во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

По его словам, в советские времена было много разговоров о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Белоруссии.

«Может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что по многим вопросам Белоруссия была ответственна за Калининград.

«Мы были самыми близкими, и между нами не было таких ненадежных партнеров: сегодня они в НАТО, мы — в другом «коллективе». Тем не менее такой подход и чувство ответственности остались и сейчас», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко заметил, что он часто употребляет не только выражение «наша Калининградская область», но и «наша Россия». Он объяснил это тем, что белорусы с такой позиции подходят к россиянам.

Ранее, 19 ноября, стало известно, что специалисты России и Белоруссии подготовят новые версии «дорожных карт» по интеграции. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

17 ноября Лукашенко сообщил, что Минск не подпишет «дорожные карты» по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике. Он указал на необходимость прийти к соглашению по поставкам углеводородов и призвал Москву «как следует» открыть рынок для белорусских товаров.

Экономическое объединение России и Белоруссии главы двух государств обсуждали на встрече 18 июля. 3 сентября Лукашенко был передан проект программы по интеграции. При этом белорусский лидер называл развитие и углубление двусторонних связей с Россией приоритетным направлением внешней политики республики.