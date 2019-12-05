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Лукашенко не исключил принятие решения об интеграции на переговорах с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря может быть принято положительное решение об углубленной интеграции, передает госагентство БелТА в четверг, 5 декабря.

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Он уточнил, что правительственные группы во главе с премьер-министрами смогут обсудить «дорожные карты» по интеграции шестого декабря.

«А седьмого мы встретимся [с президентом РФ] и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители группы, и, если это возможно, примем решение», — заявил Лукашенко, выступая в четверг перед парламентариями шестого и седьмого созывов.

При этом Лукашенко в очередной раз напомнил, что возможное решение об интеграции является исключительно экономической повесткой, и отметил, что пока все еще не решен ряд принципиальных вопросов, в том числе по газу и нефти.

3 декабря в Кремле заявили о предстоящей встрече Лукашенко и Путина. Переговоры запланированы на 7 декабря. Стороны намерены обсудить «дорожные карты» по развитию Союзного государства и обоюдные проекты.

16 сентября СМИ узнали подробности экономической интеграции Белоруссии и России. В будущем этот совместный проект предполагает единый Налоговый и Гражданский кодексы, взаимный единый доступ к госзакупкам, унификацию системы учета собственности. Фактически, в перспективе, речь может идти о конфедеративном государстве.

23 августа Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. Основной принцип программы «две страны — один рынок».

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