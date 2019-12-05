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Лукашенко заявил об «антибелорусском давлении» на Путина

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российский лидер Владимир Путин находится под «жесточайшим антибелорусским давлением». Об этом он заявил во время обращения к депутатам палаты представителей и членам Совета республики в четверг, 5 декабря.

«Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

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Он отметил, что сейчас ведется работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Подготовка соглашений находится в завершающей стадии. В то же время президент Белоруссии акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, например по газу и нефти.

«Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем», — подчеркнул глава государства.

3 декабря в Кремле заявили о предстоящей встрече Лукашенко и Путина. Переговоры запланированы на 7 декабря. Стороны намерены обсудить «дорожные карты» по развитию Союзного государства и обоюдные проекты.

16 сентября СМИ узнали подробности экономической интеграции Белоруссии и России. В будущем этот совместный проект предполагает единый Налоговый и Гражданский кодексы, взаимный единый доступ к госзакупкам, унификацию системы учета собственности. Фактически, в перспективе, речь может идти о конфедеративном государстве.

3 сентября с этой программой объединения ознакомился Лукашенко. 23 августа Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. Как рассказал Румас, в программе документа будет заложен принцип «две страны — один рынок».

18 июля президент России Владимир Путин встретился с Лукашенко, в тот же день лидеры договорились о путях дальнейшей интеграции двух стран.

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