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Лукашенко назвал источники финансирования белорусской оппозиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция в стране, которую, по его информации, финансируют американцы и немцы, тратит деньги на особняки и автомобили. Такое мнение политик высказал на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто в понедельник, 25 ноября.

«Я говорю: вы им (оппозиции. — Ррим. ред.) не давайте деньги. Они (американцы и немцы. — Прим. ред.) дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим. То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут», — приводит слова Лукашенко агентство БелТа. По словам белорусского лидера, обычно средства идут через Литву и Польшу.

Президент отметил, что белорусская оппозиция живет хорошо, усомнившись, что ее представители вообще стремятся попасть во властные структуры.

Лукашенко добавил, что на переговорах главы шведского и финского внешнеполитических ведомств поинтересовались, почему среди прошедших в парламент Белоруссии депутатов не было «прозападных оппозиционеров».

«Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?» — заключил он.

Досрочные парламентские выборы в Белоруссии состоялись 17 ноября. Они должны были пройти в 2020 году, но в апреле президент страны объявил, что выборы состоятся осенью, а в следующем году граждане изберут лидера страны.

Было избрано 110 депутатов палаты представителей Национального собрания. Представители оппозиции в парламент нового созыва не прошли. Наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не выявили нарушений на выборах. В мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что выборы не соответствовали международным стандартам.

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