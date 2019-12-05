Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав другой страны

Республика Беларусь никогда не собиралась и не собирается входить в состав другого государства, «даже братской России». Об этом в четверг, 5 декабря, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам в рамках переговоров по углублению интеграции. Создание единого парламента не планируется, подчеркнул он.

«Никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред», — пообещал Лукашенко.

Заявление белорусский лидер сделал в преддверии переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоятся 7 декабря в Сочи, на следующий день после встречи премьеров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

16 сентября СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сферы, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.