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Премьер Белоруссии сообщил о 16 не согласованных с Россией вопросах

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Об этом пишет белорусский портал tut.by в пятницу, 6 декабря.

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«У нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов. Я для себя вижу задачу минимум, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств 3−4 вопроса, по которым мы не договорились», — отметил белорусский премьер.

«Программой максимум», по его словам, является достижение договоренности по всем вопросам, окончательное решение по ним будет принято президентами.

23 августа Москва и Минск договорились разработать 28 «дорожных карт» по интеграции. В будущем этот совместный проект предполагает единый Налоговый и Гражданский кодексы, взаимный единый доступ к госзакупкам, унификацию системы учета собственности. Фактически, в перспективе, речь может идти о конфедеративном государстве.

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