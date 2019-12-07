Лукашенко на встрече с Путиным рассказал о своем доме в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со российским лидером Владимиром Путиным рассказал о своем уютном и теплом доме в Сочи. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает «РИА Новости».

«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», — рассказал он, однако больше подробностей приводить не стал.

Ранее в этот день Лукашенко на встрече с Путиным, проходящей в Сочи, заявил, что Белоруссия просит от России в рамках интеграции только равные условия, а не преференции.

Накануне в пресс-службе Кремля рассказали подробности предстающей встречи президентов России и Белоруссии. Отмечалось, что в ходе переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

5 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон.