На переговорах Путина и Лукашенко внезапно выключился свет

Во время переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко внезапно выключился свет. Инцидент произошел после того, как главы государств произнесли вступительное слово, передает «РИА Новости».

Лукашенко в шутку предположил, что за этим стоит пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это всё Дима Песков, я знаю», — сказал он, вызвав смех среди членов делегаций. После этого переговоры продолжились.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Сочи в резиденции Бочаров Ручей в субботу, 7 декабря. Накануне в пресс-службе Кремля рассказали подробности предстоящей встречи. Отмечалось, что политики намерены обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.